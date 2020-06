Sirreal x Phantom komen met ‘Dance On Racks’ binnen

Dat Hip Hop populair is en blijft is een bekend gegeven. Sirreal x Phantom uit Atlanta zijn het daar mee eens en doen daar vrolijk aan mee. Het rake flows en dope beats gaan de twee hard met hun nieuwste, ‘Dance On Racks’. Twee weken geleden bracht het duo nog hun track ‘Peach State Lemonade’ uit, maar met ‘Dance On Racks’ gaan ze net zo hard door.

Bij elkaar sinds vorig jaar augustus, toen ze plotsklaps doorkwamen met ‘Gotta Get Mine’. Nu, zijn de twee nog verder op elkaar ingespeeld, en releasen bijna iedere twee weken een nieuwe track. ‘Dance On Racks’ is hun introductie in ons land, en kan wel eens hard gaan, met hun stijl die wat doet denken aan het Zuid Afrikaanse ‘Die Antwoord’.

Het mooie is, ondanks dat de twee woonachtig en werkzaam zijn in Atlanta, is dat Phantom met zijn familie een tijd in het Westland heeft gewoond, en Phantom zelfs is geboren in het oer-bekende Delft. Sirreal x Phantom weten dus als geen ander goede Hip Hop te vermengen met wat wij willen horen.