Charly Lownoise – Zenles in een wereld vol lawaai

In een tijdperk waarin stress en kans op een burn-out op de loer liggen snakt men naar manieren om weer rust in zijn of haar leven te krijgen. Het boek ‘Zenles in een wereld vol lawaai’ van DJ, producer en zenleraar Charly Lownoise functioneert als een prima handleiding om de innerlijke rust te vinden.

Op 12 mei 2020 verscheen het 240 pagina tellende boek ‘Zenles in een wereld vol lawaai’ van Charly Lownoise bij Kosmos Uitgevers. In dit boek schetst Ramon Roelofs (bij de meeste mensen vooral bekend als DJ Charly Lownoise) zijn persoonlijke leven. Alle lessen die hij gaandeweg leerde, om vervolgens deze lessen te delen met de lezer. Naast het oprechte voorwoord van Michael Pilarczyk, over de reis naar bewustzijn en het vinden van rust in jezelf, komen in dit boek ook nog verschillende andere mensen aan het woord. Zij wisten Roelofs te inspireren en krijgen in het boek nu ook de gelegenheid om anderen te inspireren met hun indrukwekkende verhalen.

De lezer wordt meegenomen in een zoektocht naar een gebalanceerd leven en men komt te weten dat men door bijvoorbeeld zen, meditatie en yoga veel kan leren, maar ook juist veel af kan leren. Leermeester Roelofs geeft duidelijke uitleg over hoe men onder andere zen kan worden en ook geeft hij de nodige praktische tips over meditatie en deelt graag zijn inzichten.

Persoonlijke verhalen passeren de revue: van de kindertijd, de hoogtijdagen met Charly Lownoise & Mental Theo, maar ook de ineenstorting in 1996 en de intrede van zen vormen de basis van dit zeer interessante boek. Diverse songteksten uit de muzikale carrière van Charly Lownoise sieren ieder nieuw hoofdstuk, wat de inhoud een extra leuke lading meegeeft. Roelofs blijkt dan ook veel meer te zijn dan de DJ-skills waarvan velen hem zullen kennen, een goed boek afleveren blijkt hem ook prima af te gaan. Het boek drong dan ook al snel de CPNB bestseller top 60 binnen.

“Want in de rust van meditatie komt alles dubbel zo goed binnen” – Charly Lownoise

‘Zenles in een wereld vol lawaai’ is een luchtig en verlichtend boek om een leven vol stress aan te pakken en compleet om te draaien. De beste les is wel dat ieder mens verlicht is en dat men daar niet omheen kan. (9/10)

Titel: Zenles in een wereld vol lawaai

Auteur: Charly Lownoise

Prijs: € 20,-

Uitgever: Kosmos Uitgevers

ISBN: 9789021575681