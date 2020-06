Fleetwood Mac komt met re-issue van ‘Then Play On’

Fleetwood Mac’s derde studio album ‘Then Play On’ komt als re-issue beschikbaar op CD en Vinyl op 18 september van dit jaar via BMG. Deze luxe, uitgebreide bookpack versies van het album bevatten de originele Engelse tracklist, aangevuld met vier bonustracks. Alle nummers zijn geremastered op halve snelheid voor het beste resultaat en de 2LP is geperst op 180gr zwart vinyl. De CD gaat vergezeld van een mediaboek en de 2LP komt met een 16 pagina boek, beide met nieuwe sleevenotes van Anthony Bozza en een persoonlijk voorwoord van Mick Fleetwood zelf.

Deze feestelijke versie wordt heruitgegeven als opmaat naar de wereldwijde release van de ‘Mick Fleetwood And Friends Celebrate The Music Of Peter Green’ concert film later in het jaar. ‘Then Play On’ kwam origineel uit op 19 September 1969 en was het eerste Fleetwood Mac album met Danny Kirwan en de laatste met Peter Green.

De titel is ontleend aan de openingszin van Shakespeare’s Twelfth Night: ‘If music be the food of love, play on’. Dit album bood meer verschillende stijlen dan de klassieke blues van de eerste twee albums van de band. Met enkele van de vroege incarnaties van de meest opvallende Fleetwood Mac songs zoals ‘The Green Manalishi’, ‘Searching For Madge’ en ‘Oh Well Pts. 1 & 2’ wordt het album beschouwd als een genre bepalende plaat en een sleutelmoment in het uitgebreide Fleetwood Mac repertoire.

‘Then Play On’ behaalde de 6e plaats in de UK album lijst en werd hun vierde Top 20 album in een rij en het derde album dat de Top 10 bereikte.