Broeder Dieleman naar Rotown

Met albums als ‘Alles Is IJdelheid’ en ‘Gloria’ geeft broeder Dieleman een geheel eigen draai aan de Zeeuws-Vlaamse polderfolk. De muzikale grenzen van Dieleman reiken echter verder dan slechts gitaar en stem: derde plaat ‘Uut De Bron’ was bijvoorbeeld een fraai experimenteel werk waarbij geluidscollages, veldopnamen en melodieën samensmelten tot een meeslepend geheel. Kortom: broeder Dieleman is van allerlei markten thuis. Zijn loopbaan kent bovendien veel bijzondere samenwerkingen met o.a. Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), Bonnie ‘Prince’ Billy en Baby Dee.

Iedere release van broeder Dieleman verkent een uniek en specifiek onderwerp binnen het Zeeuws Vlaamse erfgoed: de historische figuren, de taal en het landschap. Het komende album ‘Liefde Is De Eerste Wet’ (Snowstar) is deels geïnspireerd door de knipprenten van Jan de Prenteknipper, een rondreizende kunstenaar uit de 19de eeuw die uit papier prachtige, gekleurde taferelen en symbolen sneed, en tijdens zijn reizen aan mensen verkocht. De woorden “De Liefde is de Eerste Wet” sierden veel van deze prenten, woorden die je in vele huiskamers in Zeeland tot op de dag van vandaag terug kunt vinden.

Zo verzoent broeder Dieleman als geen ander iets oorspronkelijks met een groter en universeler gedachtegoed. Zijn shows zijn altijd bijzondere aangelegenheden waarin de kloof tussen artiest en publiek verdwijnt. Op 2 oktober staat Broeder Dieleman in Rotown.