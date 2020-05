22 mei, de verjaardag van Charles Aznavour

Charles Aznavour (echte naam Shahnour Varinag Aznavourian), geboren op 22 mei 1924 te Parijs, zou vandaag 96 jaar zijn geworden. Aznavour, Frans-Armeense zanger, tekstschrijver, acteur, activist en diplomaat, was een van Frankrijk’s meest populaire zangers en was bekend door zijn unieke tenorstem. Hij had gedurende zijn lange carrière een flink aantal Engelstalige hits, waaronder ‘Yesterday When I Was Young’, ‘The Old Fashioned Way’ en ‘She’.

Charles Aznavour speelde in meer dan 60 films, componeerde ruim 1000 liedjes (waarvan ongeveer 150 in het Engels, 100 in het Italiaans, 70 in het Spaans en 50 in het Duits). Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. In 1998 werd hij door CNN en gebruikers van Time Online uitgeroepen tot ‘Entertainer of the Century’.

Charles Aznavour overleed op 1 oktober 2018 in zijn huis in de Zuid-Franse Alpilles. De zanger overleed in zijn slaap.