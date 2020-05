Zanger van The Pretty Things, Phil May, plots overleden

Phil May, zanger van de Britse rockband The Pretty Things is afgelopen vrijdag onverwacht overleden in het Queen Elizabeth-ziekenhuis, Kings Lynn, Norfolk, ten gevolgde van complicaties aan een heupoperatie. May moest de heupoperatie ondergaan na een val van zijn fiets, afgelopen week.

De Pretty Things werden bekend in de jaren zestig toen ze grote controverse veroorzaakten vanwege de lengte van hun haar en buitensporig gedrag. Gevechten op shows waren gemeengoed en er werden zelfs vragen gesteld in het parlement. De band werd opgericht door Dick Taylor, die enige tijd daarvoor ook The Rolling Stones mee had opgericht.

Met May waren The Pretty Things fundamenteel in de ontwikkeling van Britse muziek. Ze genoten veel kritisch succes en waren van grote invloed op artiesten als David Bowie, Aerosmith, The Ramones, Bob Dylan, The Sex Pistols, The White Stripes, Kasabian, The Lightning Seeds en anderen.

De band creëerde een rijke muziekcatalogus met meer dan 25 albums, zoals ‘The Pretty Things’, ‘S.F. Sorrow’ & ‘Parachute’ en bleef een belangrijke artistieke en creatieve band gedurende hun hele 55-jarige carrière. Ze zijn tot op de dag van vandaag doorgegaan met het uitbrengen van iconische en invloedrijke opnames, met een nieuw album dat dit jaar uitkomt.

Phil was al een tijdje in slechte gezondheid toen de Pretty Things op 13 december 2018 hun laatste live concert ‘The Final Bow’ speelden in de Indigo, O2, in Londen, waar ze op het podium werden vergezeld door oude vrienden David Gilmour en Van Morrison.

Phil May is 75 jaar geworden. Hij laat zijn zoon Paris May, zijn dochter Sorrel May en zijn partner Colin Graham achter.