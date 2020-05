15 mei, de verjaardag van Mike Oldfield

Mike Oldfield, geboren op 15 mei 1953 te Reading, Berkshire, Engeland viert vandaag zijn 67e verjaardag. Mike Oldfield, Britse muzikant en componist staat bekend om zijn mix van progressieve rock met world, folk, klassiek, elektronisch, ambient, en New Age muziek. Zijn bekendste werk is het uit 1973 daterende album ‘Tubular Bells’, het eerste album dat door Virgin Records werd uitgebracht en een hit werd na de opening.

De titeltrack werd gebruikt voor de film ‘The Exorcist’, zijn uit 1983 daterende single (met de Schotse zangeres Maggie Reilly) ‘Moonlight Shadow’ behaalde ook de top van de wereldwijde hitlijsten. Ook is hij bekend van zijn vertolking van het Kerstnummer ‘In Dulci Jubilo’. Oldfield bracht meer dan 20 albums uit, het meest recente is het album ‘Return to Ommadawn’ (2017).

Geniet hieronder van een sublieme live-versie van ‘Tubular Bells’.