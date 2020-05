Everything Everything kondigt nieuw album ‘Re-animator’

Afgelopen maand verraste Everything Everything de wereld met de gloednieuwe single ‘In Birdsong’. Vandaag kondigt de band haar nieuwe album ‘Re-animator’ aan voor 21 augustus. Het album is de opvolger van ‘A Fever Dream’ uit 2017 en bevat onder andere de nieuwe single ‘Arch Enemy’.

De benadering van de band op ‘Re-animator’ was om het creatieve proces te stroomlijnen door zich te concentreren op harmonieën en melodieën van synths en programmering. Inspiratie kwam makkelijk: verwondering over de wereld en de gruwel van haar politiek; existentialisme en de langdurige, zij het vervagende, jeugdigheid van het bestaan van een tourende band; en de onheilspellende dreiging van klimaatverandering. Deze ideeën werden verder gevormd door verdieping in literatuur, met name de fascinatie van frontman Jonathan Higgs voor de bewustzijnstheorie van de eminente psycholoog Julian Jaynes over de ‘tweekamerige geest’.

Toepasselijk kwam het album ook in twee fases tot stand. Een jaar van schrijven en demo’s maken werd gevolgd door twee weken in de studio met producer John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, David Byrne). Hij vulde het back-to-basics-karakter van de band aan door hen aan te moedigen snel en resoluut op te nemen. Het is een losser, minder rommelig geluid waarmee de focus op de basis van songwriting wordt gelegd.

De nieuwe single ‘Arch Enemy’ brengt die energie over. Het is een lied van contrasten: een onweerstaanbare, zonnige melodie en een kronkelig art-funk-ritme met teksten die diepte aanbrengen.