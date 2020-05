John Legend kondigt nieuw album aan: ‘Bigger Love’

John Legend heeft vandaag zijn langverwachte nieuwe album aangekondigd. De EGOT-winnaar (winnaar van een Emmy, Grammy, Oscar en Tony Award) maakte bekend dat zijn plaat ‘Bigger Love’ gaat heten en op 19 juni uitkomt.

Legend onthulde vandaag ook meteen de officiële video voor de titeltrack van het album, die gisteren in de Amerikaanse versie van The Voice in première ging. De video werd geregisseerd door Mishka Kornai, met wie Legend al eerder de video van ‘You & I’ maakte, en is hieronder te zien.

De video is een ode aan de vele manieren waarop mensen via technologie met elkaar verbonden blijven tijdens de pandemie. Fans van over de hele wereld werden gevraagd om hun persoonlijke berichten, telefoontjes en social media-posts in te sturen, zodat ze konden worden verwerkt in de clip.

Legend zegt over de video:

“We’re all using technology to stay in touch and finding creative ways to cope and we wanted the video to be a big musical hug for people around the world who are finding ways to stay connected to family, help their neighbors, and make time for a needed dance break despite the crazy circumstances we find ourselves in.”

Behalve het titelnummer bevat ‘Bigger Love’ ook hits als ‘Actions’ en ‘Conversations in the Dark’. Het album is nu beschikbaar voor pre-order.