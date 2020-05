13 mei, de verjaardag van Ritchie Valens

Richard Steven Valenzuela, geboren op 13 mei 1942 te Pacoima, Californië zou vandaag 78 jaar geworden zijn. Valenzuela, beter bekend als Ritchie Valens, was een Amerikaanse singer/songwriter en gitarist. Valens’ carrière duurde slechts 8 maanden, gedurende deze periode had hij diverse hits waarvan de meest bekende ‘La Bamba’. Het nummer was een Mexicaans volksliedje, Valens transformeerde het in een rocksong. ‘La Bamba’ werd een grote hit in 1958 waardoor hij een pionier werd van de Spaans-sprekende Rock & Roll beweging.

Op 3 februari 1959, de dag die bekend staat als ‘The Day the Music Died’, kwam de 17-jarige Valens om het leven tijdens een vliegtuigongeluk in Iowa, een tragedie waarbij ook Buddy Holly en J.P. ‘The Big Bopper’ Richardson om het leven kwamen. In 2001 trad Valens postuum toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.