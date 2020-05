Jason Isbell and The 400 Unit – Reunions

Voormalig bandlid van Drive-By Truckers Jason Isbell komt met zijn inmiddels al weer zevende studio album aanzetten. Het is zijn vierde met de begeleidingsband The 400 Unit. Zijn vorige album ‘The Nashville Sound’ dateert alweer van 2017 en belandde destijds op de vierde plek in de hitlijsten. Hij zal dus van goede huizen moeten komen om dat te overtreffen.

Jason Isbell word in 1979 geboren in Green Ville, Alabama als kind van hele jonge ouders. 19 en 17 jaar. Tijdens zijn schooltijd leert hij ene David Hood kennen. Dit is de vader van Patterson Hood, een van de oprichters van Drive-By Truckers. Van 2001 tot 2007 was Isbell lid van deze groep. Daarna besloot hij solo verder te gaan. Wel trad hij nog heel af en toe op met zijn oud bandleden, voor bijvoorbeeld een benefiet optreden.

2007 was ook gelijk het jaar waarin zijn eerste soloplaat uitkwam. Twee jaar later kwam het eerste album met The 400 Unit uit. Dit tweede album bezorgde hem voor het eerst een plek in de billboard album top 200.

Jason Isbell heeft de juiste stem voor de southern rock/ country rock die hij maakt. Een lekkere knauw in het accent geeft het net wat meer puurheid in de emotie. Zijn stem is zoals altijd krachtig en overal zuiver, zonder autotune. Ook heeft de gitaar een prominente rol in deze plaat. Die pakt hij met beiden handen aan. De solo’s zijn van hoge kwaliteit en geven het album veel toegevoegde waarde. Southern Rock staat bekend om de solo’s en deze mogen er zeker wezen.

Over de songwriting zegt Isbell het volgende: “Dit zijn nummers die ik 15 jaar geleden al heb willen schrijven. Ik wist toen alleen nog niet hoe het moest. De liederen gaan over geesten, geesten die er niet meer zijn, maar ook de geest in mij, de persoon die ik was.”

’Dreamsicle’ heeft een prachtige, maar harde tekst over ouders die steeds verhuizen en wat voor invloed dat heeft op de kinderen. ’Be Afraid’ is een wat vlotter nummer en ook deze tekst heeft een duidelijke boodschap. “If your words add up to nothing, then you’re making a choice to sing a cover when you need a battle cry”. Als laatste wil ik het ritmisch heerlijke ‘Running With Our Eyes Closed’ nog benoemen.

Voor de southern en country fans is dit zeker een prima album. De verhalen in de nummers komen zeker binnen en zijn de moeite waard om eens te beluisteren. (8/10) (Thity Tigers / Southeastern Records)