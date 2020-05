2 mei, de verjaardag van Lily Allen

Lily Allen (alias Lily Rose Cooper) is een popartiest uit Engeland. Ze brak in 2006 door met de single ‘Smile’. Haar debuutalbum, ‘Alright, Still’, verscheen op 14 juli 2006. Ze haalde haar inspiratie naar eigen zeggen uit de muziekcollectie van haar ouders. Op 24 september 2009 berichtte de Daily Mail dat Allen geen albums meer zou uitbrengen.

Een reden voor de zangeres om ermee te stoppen was dat ze fel tegen het illegale downloaden van muziek was. “De dagen waarin ik geld kon verdienen aan het maken van muziek zijn voorbij”, aldus Allen. De zangeres wil zich nu op acteren richten. Ook verscheen de zangeres als zichzelf in de Australische soapserie Neighbours. In 2011 bracht ze toch nog een nummer uit met Wiz Khalifa en T-Pain, getiteld ‘5 O’Clock’. Haar laatst album dateert uit 2014 getiteld ‘Sheezus’. Lily Allen viert vandaag haar 35e verjaardag.