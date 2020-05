Ray Parker jr. geboren op 1 mei 1954 te Detroit, Michigan, Verenigde Staten viert vandaag zijn 66e verjaardag. Parker, Amerikaans singer/songwriter en producer richtte in 1977 tesamen met Jerry Knight, Larry Tolbert, Darren Carmichael, Charlie Fearing en Arnell Carmichael de R&B band Raydio op. Met Raydio had hij drie hits in Nederland waaronder ‘A Woman Needs Love’ en ‘You Can’t Change That’. Solo had hij een enorme hit met ‘Ghostbusters’, uit de gelijknamige speelfilm.