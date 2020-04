Dan Tuffy – Letters Of Gold

Geboren in Australië is Dan Tuffy alweer zo’n jaar of vijfentwintig met vrouw en kinderen woonachtig in Nederland. Hij is bekend van bands als Parne Gladje en Big Low, waarmee hij meer dan uitstekende muziek maakte. In 2017 verscheen zijn eerste cd, getiteld ‘Songs From Dan’, die alom goed werd ontvangen. En nu is zijn tweede soloalbum verschenen onder de titel ‘Letters Of Gold’.

Op zij website schrijft Tuffy al dat het maken van soloalbums altijd gebaseerd is op samenwerking; alleen is hij altijd de executive producer. Op de cd wordt hij dan ook terzijde gestaan door Madelief van Vlijmen (contrabas), Judith Renkema (basgitaar), Michael Turner (toetsen, percussie, gitaar, bas), Matt Walker (gitaar, banjo), Lucie Thorne (gitaar), Steve Gilbert (harmonica), Nick Larkins (hammond) en Zlaya Loud (synth bells, bass synth).

De acht nummers op de cd zijn allemaal zelfgeschreven door Tuffy, al dan niet in samenwerking met anderen. De cd is verdeeld in een ‘bright side’, dat zijn de eerste vier nummers, en een ‘shady side’. Eerlijk gezegd vind ik geen van de helften echt vrolijk. Het is een zeer melancholieke plaat geworden, heel mooi en indrukwekkend. Echt een album om eens goed naar te luisteren. Uitstekend. (8/10) (Continental Records Service)