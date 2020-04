Chez vergooit zijn tijd niet op ‘Waste my time’

Chez. Niets Frans aan, gewoon uit Nederland. De Amsterdamse rapper komt met de rerelase van ‘Waste my time’ de lijsten binnen. De opvolger van zijn vorige single ‘Evenaar’ is verfrissend. Gewoon duidelijk verstaanbare hip hop met een goede flow. De Amsterdamse tongval van de rapper doet hier en daar denken aan Def P van de Osdorp Posse, wat niets is om je voor te schamen.

Waar we deze tijd wat meer Nederlandse producties moeten draaien om de Nederlandse industrie te steunen, is Chez goed bezig om het de muzieksamenstellers gemakkelijk te maken voor het Nederlandse product te kiezen. ‘Waste my time’ is gewoon lekker en perfect voor de radio. ‘Waste my time’ is zeker geen verloren tijd!