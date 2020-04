Howling na vijf jaar terug met ‘Colure’

Howling is na vijf jaar terug met een nieuw album. ‘Colure’ verschijnt op 24 juli en is de grotere en scherpere opvolger van het debuutalbum ‘Sacred Ground’. Het duo bestaat uit de Amerikaanse artiest RY X en elektronisch producer Frank Wiedemann uit Berlijn, en debuteerde met de gelijknamige track in 2012, die direct een viral succes werd.

‘Colure’ klinkt wederom als een absoluut dualistisch album: de elektronische sound van Wiedemann wordt perfect afgewisseld met de akoestische sfeer van RY X. De albumtitel staat symbool voor hun relatie: ‘Colure’ refereert naar het moment in de astronomie waarop twee hemelpolen op dezelfde lijn liggen. De weerspiegeling van twee contrasterende polen echoot door in hun muziek. “This project is a lot about how we come together”, vertelt Ry X. En Wiedemann legt uit: “It’s the idea that we’re two different planets, in our own orbit, but which meet when we come together to make music.”