26 april, de verjaardag van Caro Emerald

Caroline Esmeralda van der Leeuw, geboren op 26 april 1981 te Amsterdam viert vandaag haar 39e verjaardag. Caro Emerald debuteerde in 2009 met haar single ‘Back It Up’, de opvolger ‘A Night Like This’ bereikte in diverse hitlijsten de nummer één positie. Caro’s debuutalbum ‘Deleted Scenes from the Cutting Room Floor’ zorgde in augustus 2010 voor een nieuw Nederlands record, het album stond toen voor de 30e week op de eerste plaats van de albumhitlijst. Hiermee verdreef ze Michael Jackson’s ‘Thriller’.

Succesmachine Caro Emerald

‘Deleted Scenes from the Cutting Room Floor’ werd in datzelfde jaar het best verkochte album en ging tot op heden meer dan 1 miljoen keer over de toonbank. In oktober 2010 mocht de zangeres een Edison in ontvangst nemen in de categorie “Beste vrouwelijke artiest”. Begin 2013 kwam het tweede album van Caro Emerald, ‘The Shocking Miss Emerald’ uit, ook hiermee gooide ze hoge ogen in de diverse hitlijsten. Haar laatste wapenfeit dateert uit 2017, ze bracht toen een EP uit tesamen met het Metropole Orkest getiteld ‘MO x Caro Emerald’.