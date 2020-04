The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood – Blue Sky

Officieel wordt ‘Blue Sky’ uitgebracht als debuutalbum, maar helemaal correct is dit niet. Zanger en harmonicaspeler The Reverend Shawn Amos heeft al een paar cd’s op zijn naam staan. Wel is dit het eerste album van The Reverend Shawn Amos met zijn nieuwe begeleidingsband The Brotherhood. Dit drietal bestaat uit ervaren muzikanten die elkaar in diverse hoedanigheden regelmatig zijn tegengekomen en bij de top van de huidige rootsmuzikanten behoren. Het gaat hier om drummer Brady Blade (Emmylou Harris, Buddy & Julie Miller, Dave Matthews, Indigo Girls), bassist Christopher Thomas (Norah Jones, Carly Simon, Macy Gray), en gitarist Chris “Doctor” Roberts, die al langer met Amos speelt. Deze krijgen gezelschap van een Sisterhood die bestaat uit de zangeressen Piper Amos, Ruthie Foster, Charlotte Gibson en Kenya Hathaway plus een groep gastmuzikanten.

Duidelijk hoorbaar is dat het hier om een groep ervaren muzikanten gaat, die al vaker met elkaar gespeeld hebben. Het geheel draait als een goed geoliede machine zonder dat het glad of vervelend wordt. Het aanbod is een variatie van blues, rock en americana en blijft van begin tot eind interessant. Het begint wat traag met ‘Stranger Than Today’ en krijgt vaart vanaf het tweede nummer, de blues ‘Troubled Man’. Nummers die mijns inziens nog een bijzondere vermelding verdienen zijn de fraaie countryblues ‘Her Letter’ en het dreigende ‘Albion Blues’, dat mijn persoonlijke favoriet is. Een prima album. (7/10) (Put Together Music)