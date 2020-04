Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk: Lowlands gaat deze zomer niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar. Dit omdat er tot 1 september geen grootschalige evenementen mogen plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

“We balen daar net zo hard van als jullie, want iedereen had er onwijs veel zin in: de kaarten waren in no time uitverkocht, artiesten, kunstenaars, schrijvers, theatermakers, wetenschappers, foodies en crews waren geboekt, en iedereen stond te popelen om naar Biddinghuizen te komen. Maar we kunnen niet anders: we’re in this together en iedereen begrijpt dat de maatregelen die door de overheid zijn getroffen nodig zijn. We kunnen nu alleen maar vooruitkijken en beloven je dat we van Lowlands 2021 een feest als nooit tevoren maken”.

Lowlands is aangesloten bij de ‘Bewaar je ticket, geniet later’-regeling waardoor je ticket geldig blijft voor Lowlands 2021. Binnenkort ontvangen kaartkopers een mail met daarin gedetailleerde informatie. “We hopen je op 20 + 21 + 22 augustus 2021 in Biddinghuizen te zien”.