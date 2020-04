Clip-Primeur: Wakki – Surf

Vandaag komt de nieuwe track uit van Wakki. Wakki? Ja Wakki. Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht achter de Delftse Wakki: ooit ontstaan uit een jamsessie, barst de band van de ideeën doordat de leden inspiratie trekken uit alle hoeken van de wereld. Het daaruit ontstane Wakkiverse is een kleurrijk universum waarin van alles te ontdekken valt, van Snarky Puppy en Fela Kuti tot Led Zeppelin en Pink Floyd, en van Turkse vibes tot straight-up American funk. Met de release van de single ‘Surf’ is het gehele album ‘Kosmonauts’ nu uit.

Met het debuutalbum ‘Tektonics’, dat in 2016 uitgebracht werd, stond de band op verschillende festivals, waaronder Jazz in Duketown, het Amsterdam Roots Festival en het International Film Festival Rotterdam. Gesteund door een geslaagde crowdfundactie werd vervolgens het tweede album in mei 2019 opgenomen bij Studio de Zoete Inval in Amsterdam. In datzelfde jaar ging de band de samenwerking aan met Bravissimo Music en stond het onder andere op Eurosonic Noorderslag.