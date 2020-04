13 april, de verjaardag van Al Green

Al Green, geboren op 13 april 1946 te Forrest City, Arkansas viert vandaag zijn 74e verjaardag. Green is een Amerikaanse soulzanger; hij werd in de jaren ’70 bekend door een serie van soulhits waaronder ‘Tired of Being Alone’, ‘I’m Still In Love With You’, ‘Love and Happiness’ en zijn grootste hit ‘Let’s Stay Together’, de single die in 1983 ook een grote hit werd voor Tina Turner. In 1995 werd hij toegelaten tot de Rock and Roll Hall of Fame, op de website van de Hall of Fame wordt hij one of the most gifted purveyors of soul music genoemd.