Yes-R – De Belofte

De Amsterdamse rapper/acteur Yes-R is inmiddels ook alweer 34 jaar en 15 jaar actief in de Nederlandse hiphop. De tijden dat hij vooral bekend was als het neefje van Ali-B liggen inmiddels wel achter ons. De man grossiert in samenwerkingen met andere tracks, en dat is ook op zijn zojuist uitgekomen EP ‘De Belofte’ weer niet anders.

De niet als fysieke cd of vinyl verkrijgbare nieuwste EP ‘De Belofte’ is vanaf 20 maart te beluisteren op de streaming platforms, als Youtube playlist, en hij is te downloaden op alle download platforms. Zouden meer artiesten over na moeten denken. Fysieke distributie loont zich alleen maar bij grote omzetten, en is dus vaak niet nodig. Yes-R is dus lekker milieubewust bezig. Kudo’s.

Op de EP 8 nieuwe nummers, waaronder samenwerkingen met MIfa Rosa, Oualid & Clandistino en anderen. Het album is lekker vet geproduceerd en heeft in beats een lekkere latin feel, waardoor de muziek letterlijk internationaal klinkt. Yes-R is tekstueel scherp, en wendbaar. Daarin is hij zeker gegroeid sinds ‘El Patron’ uit 2017. ‘Tokyo Drift’, die eerder al als single uitkwam is lekker slick. Yes-R is niet echt spaarzaam met de auto-tune, je moet er van houden.

De EP klinkt rete-commercieel en is zo geworden door producers Tommy Lee, ISSY, Y am en Pronk. de track ‘Mi Amor’ featuring Mifa Rosa is wel het meest naar voren springende voorbeeld van hoe commercieel Yes-R is met deze EP. Een geheide zomerhit op een lekker zwoele soca-beat. Lekker losjes in de heupen swingend met een Bacardi is niet moeilijk voor te stellen op deze track.

Is het dan alleen maar vette commercie op deze EP? Zeker, maar in twee tracks laat Yes-R horen dat er nog wel wat verwacht kan gaan worden. ‘Galini’ featuring Oualif & Clandistino is een heerlijke track die de hele avond mag duren. Met internationale allure. ‘Kwijt’ is dan een soort van ‘coming of age’ rap waarin Yes-R terugkijkt op zijn jeugd en her en der een sneer uitgedeeld aan wat achter hem ligt. Heerlijk. Zo is Yes-R toch op zijn best.

‘De Belofte’ is een heerlijke gevarieerde EP die de moeite waard is om beluisterd te worden. Laat die lui maar lullen die zogenaamde street credibility belangrijker vinden dan succes. Die houding is alleen maar houdbaar als je geen succes hebt, dus een dikke middelvinger waard. Die lieve jongen van Nickelodeon is er nog steeds, dropt deze EP en gaat voorlopig nergens anders heen. Respect. (7/10) (Yes-R Records)