Full Concert: The Three Degrees live (1975)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van The Three Degrees, die vandaag eigenlijk zouden optreden in de Q-Factory te Amsterdam.

Met een geschiedenis van maar dan 50 jaar weet deze sensatie nog steeds een groot feest te maken van hun optredens. Met hun fantastische stemmen en leuke danspasjes is het een heerlijke trip down memory lane. Het is dan ook niet zo gek te bedenken dat The Three Degrees een vermelding hebben in het Guinness Book of Records als de langst bestaande dames-zanggroep uit de geschiedenis. In de jaren ’70 hadden de dames hun grootste successen met onder andere hits als ‘Dirty ol’ man’, ‘When will I see you again’ en ‘Giving Up, Giving in’.

Kijk, luister en geniet hieronder van The Three Degrees live (1975).