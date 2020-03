Clannad stelt concert in Oostende een jaar uit

Clannad Irish Band stelt hun ‘Farewell Tour 2020’ uit naar volgend jaar. Zangeres Moya Brennan laat het volgende weten: “We zijn verschrikkelijk teleurgesteld om deze shows in 2020 niet te kunnen doen, maar verheugd dat we de kans hebben ze opnieuw in te plannen en onze ‘Farewell Tour’ in Nederland en België te houden in 2021. We hopen dan al onze geweldige fans daar te zien…”.

Het repertoire van Clannad heeft een onnavolgbare kracht en veelzijdigheid. Elementen van folk, folk rock, traditionele Ierse ballades en new age komen samen in een unieke blend. Een sound die je meesleept in de woestheid en melancholie van het landschap van Donegal, waar Clannad zijn roots heeft. Clannad maakt muziek met tijdloze power en schoonheid. Dat blijkt uit de nog altijd mateloze populariteit die Clannad geniet in het jaar waarin de band zijn vijftigste verjaardag viert.

Toen de familie Brennan in 1985 de single ‘In A Lifetime’ opnam met landgenoot Bono (die we kennen van U2 natuurlijk) braken ze direct door bij het grote publiek. De single werd een regelrechte wereldhit. Overal waar Clannad op kwam treden werd hun folk meegezongen. Andere bekende songs als de film-soundtrack ‘theme from Harry’s Game’ en ‘I Will Find You’, staan in ieders geheugen gegrift. In 1997 schreef Clannad het album ‘Landmarks’, dat ze een Grammy opleverde in de categorie Best New Age. Het werd een van de beroemdste Ierse albums aller tijden.

Clannad komt naar Kursaal Oostende op 13 april 2021.