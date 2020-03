13 maart, de verjaardag van Neil Sedaka

Neil Sedaka, geboren op 13 maart 1939 te Brooklyn, New York viert vandaag zijn verjaardag. Sedaka, Amerikaans pop/rock zanger, pianist, en componist zit al bijna 55 jaar in het vak. Gedurende zijn lange carrière verkocht de zanger miljoenen platen als artiest en schreef hij meer dan 1000 songs voor zowel zichzelf als voor andere artiesten. Zijn eerste grote hit had Sedaka te pakken met ‘Oh! Carol’ (1959), dat wereldwijd de top 10 van de hitparades haalde. Dit deed hij nog eens dunnetjes over met het uit 1961 daterende ‘Calendar Girl’. Vele hits zouden nog volgen, waaronder ‘Breaking Up Is Hard to Do’ en ‘Bad Blood’.

Neil Sedaka wordt door Maxazine gefeliciteerd met zijn 81e verjaardag vandaag.

