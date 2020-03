Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Klangstof in Doornroosje.

Concerttip donderdag 5 maart: Klangstof in Doornroosje

De Amsterdamse formatie Klangstof is opgericht door Nederlands/Noorse muzikant Koen van de Wardt. De band trok wereldwijd aandacht met zijn debuutplaat ‘Closed Eyes To Exit’. Dit album was doorspekt met een elektronisch geluid, post-rock en synthpop. Sindsdien ontpopt Klangstof zich als een veelbelovende act in Nederland.

Als eerste Nederlandse band mochten ze spelen op zowel Coachella en Bonnaroo, de twee grootste Amerikaanse zomerfestivals. Na uitgebreid op tour te zijn geweest met artiesten als The Flaming Lips, Miike Snow en Jagwar Ma wisselde Klangstof diverse malen van bezetting. Hierin was Koen Van de Wardt als enige het vaste lid. Het nieuwe album heet ‘The Noise You Make Is Silent’ en brengt de veelzijdigheid speelsheid en impulsiviteit van Klangstof vol in het voetlicht. De schrijfsessies hadden meer gemeen met verstrooide geluidsexperimenten dan geijkte jams. De drie muzikanten, bestaande uit Koen van Wardt, Wannes Salomé en Erik Buschmann, circuleerden om een tafel vol effectpedalen, laptops, synths en drummachines waaruit zij spannende geluiden kweekten. Deze geluiden vormden vaak de basis waaruit de songs voortvloeien. Het album is gemixt door Francesco Donadello (Modeselektor, Thom Yorke).