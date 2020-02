Therapy? viert dertigste verjaardag met tour door Nederland

De Noord-Ierse rockband Therapy? laat hun dertigste verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. De band kondigt vandaag een uitgebreide jubileumtour door Nederland aan. Eerder maakte Therapy? al bekend dat er binnenkort een bijzondere Greatest Hits compilatie zal verschijnen.

Therapy? staat als sinds halverwege jaren ’90 bekend als een band met een sterke vernieuwingsdrang. Continue in beweging, altijd op zoek naar nieuwe wegen, zonder ook maar enigszins aan kwaliteit in te leveren. Tijdens hun carrière heeft het drietal, dat bestaat uit frontman Andy Cairns, bassist Michael McKeegan en drummer Neil Cooper, vijftien studioalbums uitgebracht met bekende tracks als ‘Diane’, ‘Stories’ en ‘Church of Noise’.

Therapy? – So Much For The 30 Year Plan Tour 2020

14/11 Enschede – Metropool

15/11 Haarlem – Patronaat

17/11 Zwolle – Hedon

18/11 Den Bosch – Willem Twee Poppodium

19/11 Den Haag – PAARD.

20/11 Arnhem – Luxor Live

21/11 Groningen – De Oosterpoort