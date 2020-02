Win de nieuwe cd van de Amsterdam Klezmer Band

De Amsterdam Klezmer Band komt er weer aan met een nieuwe plaat, met de naam ‘Fortuna’. Het is de opvolger van ‘Szikra’, die stamt uit 2018. De groep staat er om bekend niet bepaald stil te zitten en ook deze keer heeft het nieuwe album dus niet lang op zich laten wachten.

De Amsterdam Klezmer Band bestaat al een behoorlijke tijd. In 1996 zag de groep het licht en in de tussentijd zijn er al 15 albums uitgebracht en is er dus ook een 16e op weg. Voor de mensen die er nog onbekend mee zijn: Amsterdam Klezmer Band maakt zoals de naam al doet vermoeden Klezmer muziek. De naam voor Oost-Europese, Joodse muziek. Verder haalt de band inspiratie uit de Balkan, zigeunermuziek en de jazz.

