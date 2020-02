Epica samen met Apocalyptica naar de Ancienne Belgique

Epica gaat op tournee, samen met de Finse cello-metalen reuzen van Apocalyptica. De twee zullen samen headlinen en worden vergezeld door de progressieve metalband Wheel.

Het Finse trio Apocalyptica werd bekend door hun covers van o.a. Metallica en Slayer. Heavy metal gespeeld met alleen cellos en drums, maar zonder gitaar. Het maakt de band een van de meest aparte, maar ook populairste metalbands ter wereld. Ook van Apocalyptica kwam in januari het nieuwe album: ‘Cell-0’ uit.

“This is all about adventure, exploration and bringing the dynamic excitement of symphonic metal to yet more fans both old and new”, aldus Eicca Toppinen van Apocalyptica, “Both ourselves and Epica have the chance to reach each other’s audiences and also continue on our own exciting, and unique journeys. As we’ve said before, Cell-0 is, for us, a return to our roots while exploring new artistic universes within that realm, and this tour will help our horizons expand even further. So come one, come all, because we are going to present a great night of entertainment.”

De band rondom mezzo-sopraan Simone Simons groeide in 18 jaar tijd uit tot een even populaire als gerespecteerde act van internationaal formaat met wereldwijd vele honderdduizenden trouwe fans. Op Facebook bijvoorbeeld heeft EPICA maar liefst 2.2 miljoen volgers en video Cry For The Moon heeft meer dan 37,5 miljoen views op YouTube.

Simone Simons van Epica is even enthousiast. “Om de aanstaande release van ons langverwachte 8e album te vieren, brengen we de ‘Epic Apocalypse Tour’ naar Europa met onze vrienden van Apocalyptica. Het is een geweldige nieuwe stap, want we zullen in een aantal nieuwe, grotere zalen spelen waarmee we ook een nieuwe opwindende show kunnen neerzetten. We zijn extreem opgewondener om onze nieuwe nummers te presenteren en eindelijk te touren met Apocalyptica. Zie je daar!”

Apocalyptica en Epica treden op door heel Europa, en zullen op 4 december in de Ancienne Belgique in Brussel optreden.