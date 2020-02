9 februari, de verjaardag van Holly Johnson

Holly Johnson, geboren op 9 februari 1960 te Liverpool. viert vandaag zijn 60e verjaardag. Zijn naam zegt veel mensen waarschijnlijk niet veel, maar de band waar Holly in de jaren ’80 een aantal grote hits mee scoorde misschien wel, Frankie Goes To Hollywood.

Eind jaren ’70 maakte Johnson als bassist deel uit van de band Big in Japan, het grote commerciĆ«le succes kwam een aantal jaar later met Frankie Goes To Hollywood, met hits als ‘Relax’ en ‘Two Tribes’. Ook solo deed hij het niet onverdienstelijk, met de single ‘Americanos’ gooide hij in 1989 ook hoge ogen in de hitlijsten.

We feliciteren Holly Johnson vandaag met weer een jaartje erbij.