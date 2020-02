The show must go on with Queen the Music

50 jaren na de oprichting van Queen komt Queen the Music naar de theaters met een muzikale en visuele show. Bekende en minder bekende nummers van Queen worden gespeeld. MBN Producties brengt hiermee een groots opgezette show naar voren die word neergezet door een groep van negen topmuzikanten. Daarin zitten maar liefst vier lead-vocalisten en is ook nog ruimte voor een speciale gastrol.

Vrijdag 7 februari trad de groep Queen the Music op in Laren, in Theater Singer. Voor aanvang werden er videobeelden van Queen geprojecteerd op het doek. Toen het doek opging, werd direct duidelijk dat dit niet zo maar een optreden zou worden. Er was veel belichting en wisselende achtergronden, die ook weer waren onderverdeeld in delen. Het toonde indrukwekkend. Het podium was verdeeld in twee delen: één hoofddeel en daarboven een smaller deel.

De bandleden zetten in met ‘A kind of magic’ op vleugel, drums en gitaren. Drie zangeressen kwamen op. Menigeen in het publiek zag je kijken en enkelen vroegen zich hardop af: zangeressen en de muziek van Queen, gaat dat samen? Deze avond moest je geen precieze imitatie van Queen verwachtten, zoals vaak het geval is bij een coverband. Nee, wel een spectaculaire, muzikale theatershow met verrassende uitvoeringen. Een van de zangeressen stond op het podium met krukken. Zij had haar meniscus gescheurd, maar gelukkig niet haar stembanden dus het kwam helemaal goed. Veel respect voor deze Michelle Splietelhof. Zij zei: ”wij zijn allemaal mensen binnen deze groep met verschillende achtergronden. Wij vieren de muziek van Queen, doen jullie met ons mee?” De manier waarop Michelle ook het nummer ‘Killer Queen’ zong, leek erg op musical. Zij heeft dan ook eerder meegespeeld en gezongen in onder andere de musicals Zorro en Sister Act. Zangeres Cindy Oudshoorn verzorgde het rockrandje aan de liedjes. Niet zo vreemd, want zij zat eerder in Kayak en Symfo Classics. ‘I want it all’ was haar op haar lijf geschreven. De derde zangeres, een speciale gastrol van Linda Kinsbergen, had meer een opera-achtige inbreng. De drie stemmen tesamen kleurden prachtig.

Zanger Timothy Drake, beter bekend als de voor velen beste Freddie Mercury vertolker, zong tijdens de meeste nummers mee. Hij was de gangmaker in ‘Radio Gaga’. Samen met zanger Kristian Salisbury bracht hij ons ‘Under pressure’. Het werd goed gezongen, het publiek ging er dan ook bij staan om er vervolgens helemaal in op te gaan. In ‘Bicycle race’ pakte de samenzang mannen en vrouwen mooi uit. Daarna even een rustmomentje met ‘Is this the world we created’: klein en ingetogen. Soms is alleen zang en begeleiding op gitaar perfect. Net als bij ‘Too much love will kill you’. Ze hadden er een prachtig duet van gemaakt. Tijdens ‘Who wants to live forever’ voegde zich gedurende het nummer steeds een zangeres bij. Het leek een gewaagde combinatie, maar het pakte zeer goed uit. Ook ‘Bohemian Rhapsody’ begon klein, met zangeres Michelle, waarna steeds iemand erbij kwam. Op de achtergrond afwisselende videoprojecties van de gezichten van de zangers en zangeressen. Overal op het podium was iets te zien: lichtspektakel, wisselende decorachtergronden en de groep zelf. Ook muzikaal gezien een echt hoogstandje; erg goede band en verrassende zangpartijen.

Na de pauze werd het gaspedaal flink ingedrukt.’Show must go on’, ‘Tie your mother down’, ‘Don’t stop me now’ en ‘Break through’ volgden elkaar snel op. Het publiek stond en bleef staan. Het enthousiasme van de groep werkte aanstekelijk op de mensen. De sfeer was gezellig en prettig, vooral omdat de groep tijdens de medley echt naar het publiek kwam en zelfs de drummer een klein drumstel mee naar voren nam. Er was dan ook veel interactie .

Het mooiste lied van de avond was ongetwijfeld ‘Barcelona’. Een duet tussen Timothy en Linda, die de rol van Montserrat Caballe vertolkte. Wat een gelijkenis, zowel qua uiterlijk als stem. Op de achtergrond fonteinen en begeleidende stemmen. Het was zo prachtig, dat er uit het publiek twee maal een tussentijds applaus kwam. Na afloop een staande ovatie en terecht.

Cindy wist met haar rockstem ‘Another one bites the dust’ in een leuk jasje te verpakken en Michelle bespeelde het publiek met ‘I want to break free’. Duidelijk hadden zij zelf ook veel plezier in het optreden. Hilariteit toen Timothy verkleed als vrouw met stofzuiger het podium betrad. Het laatste nummer zou ‘We will rock you’ zijn, maar natuurlijk riep iedereen om meer. Vooral Barcelona’ wilde men nog eens horen. Maar er werd afgesloten met ‘Somebody to love’ en ‘We are the champions’ in samenzang. Het was een heerlijke avond met een leuke groep enthousiaste mensen. Zij brachten de muziek van Queen tot leven, gestoken in een spectaculaire show. Doorlopend veel actie, interactie en goede muziek en zang. Queen the Music is nog te bewonderen in de theaters tot en met juni 2020.