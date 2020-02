Casablanca tour in Parkstad Limburg Theater een klasse apart

Vrijdag 7 februari, een dag dat de vorst de dag verwelkomde, het zou een heerlijke dag worden. Ellen ten Damme stond die avond op het podium van de volledig uitverkochte Rabozaal in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Ellen ten Damme, vakvrouw puur sang die tot ver over de grenzen actief en succesvol is. Na haar vorige succesvolle show Paris-Berlin kon het volgende avontuur, Casablanca, niet uitblijven.

Van buikdansen tot tapdansen, Ten Damme beheerst het allemaal. Ellen ten Damme is een alleskunner, wat deze vrouw op het podium kan is ongelooflijk. Met haar 52 jaar is ze niet te stoppen en doet zij menigeen nog wat voor. Een muzikale ras-entertainer die een conditie heeft van een topatlete. Ten Damme – met haar 8-koppige band the Magpie Orchestra – gaf een voorstelling in Heerlen.

Ellen ten Damme opende haar show in een spectaculaire outfit, Cleopatra met gouden vleugels en een getekende moustache. Twee uur lang kwam de ene naar de andere overschakeling tussen verschillende muziekstijlen. Van heel klein gezongen tot uitbundige songs met een Oosterse touch. Zo ook een Josefine Baker-nummer waar Ellen een duet met zichzelf zingt.

Ellen betrad het podium in een rode trapauto in haar openingsjurk en ze zong in volle glorie het nummer ‘Jezebel’. Een ritmisch nummer dat heerlijk in de oren klonk. Ze liet het publiek genieten van Egyptische en Arabische invloeden in een modern jasje. Ze buikdanste op het podium met alle gemak op lekker klinkende Marokkaanse en Arabische tonen. Ellen sprong op de piano of het niks was en peddelde alsof ze op een grote oceaan in een klein bootje vooruit probeerde te komen. De alleskunner transformeerde zich zo snel en gemakkelijk dat het voor het publiek onvoorstelbaar was hoe ze dit voor elkaar kreeg.

Ook bracht ze een ode aan Whitney Houston met haar hitsingle ‘I wil Always Love You’, dit in de Franse taal. Van exotische buikdanseres in de woestijn naar een lied van Rammstein. Het kon allemaal en voor deze duizendpoot was niets haar te gek. Van Franse chansons van Françoise Hardy naar Fiaruz, de bekendste zangeres van het Midden-Oosten. Het is voor Ellen allemaal gesneden koek. Ze lijkt niet te stoppen op het podium, van het ene avontuur kwam het andere avontuur. Ook haar zangkwaliteiten kwamen in de Casablanca-tour optimaal tot hun recht.

Casablanca was het verste punt in de show van Ellen Te Damme met vele mooie mysterieuze Arabische klanken met een Frans sausje. De energie en veelkleurigheid van Ellen ten Damme ging geen moment vervelen. Ook bracht Ellen een lied dat een verhaal vertelde over homoseksualiteit Ze maakte er grapje over dat alles moet kunnen en dat ieder zich moet kunnen mixen, welk ras je ook bent. Ze haalde als voorbeeld een Eskimo met een Egyptisch vrouw aan: “Daar krijg je mooie kinderen van”, antwoordde Ellen met een knipoog.

De reis eindigde weer in Parijs met het liedje ‘Les Champs-Elysee’ en iedereen in de zaal zong mee. Van stuiterbal over het podium tot serieuze songteksten aan de piano, Ellen kon het allemaal. Haar laatste nummer van de avond was ‘La Montage’, de Franse originele versie van het door Wim Sonneveld gecoverde liedje ‘Het Dorp’. Het was een avond vol zang met goede afloop van het verhaal en iedereen ging met een goed gevoel huiswaarts.

Foto’s (c) Patrick Strouken / Maxazine