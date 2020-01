Suzanne Vega met nieuw album naar Eindhoven

Suzanne Vega laat in april haar nieuwe album ‘An evening of New York Songs and Stories’ (Cooking Vinyl) op de wereld los. Ter gelegenheid van dit album komt ze met een Europese tournee. Eerder kondigde ze al een show in De Waalse Kerk Amsterdam aan die binnen no-time uitverkocht was. Dus komt Vega nog eens naar ons land, ditmaal naar Eindhoven.

Op ‘An Evening of New York Songs and Stories’ staan eerder uitgebrachte nummers die geïnspireerd zijn door New York. Het album werd vorig jaar opgenomen in de beroemde New Yorkse bar Café Carlyle. Naast hits als ‘Luka’ en ‘Tom’s Diner’ komen ook minder bekende pareltjes aan bod, zoals Frank and Ava en Ludlow Street. Ook New York is my Destination wordt uit haar repertoire naar boven gehaald. ‘An Evening of New York Songs and Stories’ is geproduceerd door Gerry Leonard waarbij de mix is uitgevoerd door geluidstechnicus en Grammy Award-winnaar Kevin Killen en de master is verzorgd door Grammy Award-winnaar Bob Ludwig.

Suzanne Vega wordt alom geprezen als een van de beste songwriters van haar generatie. Ze is een boegbeeld van de folkrevival van de vroege jaren 80. Na het verschijnen van haar warm onthaalde debuutalbum, in 1985 uitgebracht met haar naam als titel, bleef ze hedendaagse nummers schrijven en opnemen die ons inmiddels vertrouwd in de oren klinken. ‘Luka’ is ongetwijfeld de enige hit ooit die werd geschreven vanuit het perspectief van een misbruikte jongen, terwijl ‘Marlene on the Wall’ opvallend goed scoorde in het Verenigd Koninkrijk. ‘Tom’s Diner’ is een eigenaardig a-capellanummer en werd als remix van het Britse danceduo DNA een groot succes in nachtclubs. Vega’s albums, waaronder ‘Suzanne Vega’, ‘Solitude Standing’ en ‘99.9F’, gingen miljoenen keren over de toonbank.

De nummers klinken als verhalen die op meesterlijke wijze door Suzanne Vega worden verteld. Haar haast “puur poëtische blik op de wereld” valt telkens weer op het stadsleven, gewone mensen en onderwerpen die uit het leven gegrepen zijn. De gevatte en pure songs van Vega zijn nog altijd even herkenbaar, uniek en diepzinnig als toen ze 30 jaar geleden voor het eerst op de radio te horen was. Op 3 juli komt Vega naar een wel heel bijzondere locatie: de vernieuwde Paterskerk in Eindhoven.