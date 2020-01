20 nieuwe namen voor WOO HAH! festival

Hiphopfestival WOO HAH! bevestigde vandaag 20 nieuwe artiesten voor de editie van 2020. Na de eerdere aankondiging van KENDRICK LAMAR is nu YOUNG THUG bevestigd als tweede headliner van het festival. Ook RODDY RICCH, die momenteel een grote hit heeft met ‘The Box’, maakt zijn opwachting. Daarnaast zijn ADF SAMSKI, ALIX PEREZ, BBNO$, DANILEIGH, FRENNA, IMANU, LAUWTJE, LIJPE, MAXO KREAM, NAV, PI’ERRE BOURNE, POLO G, POP SMOKE, SHORELINE MAFIA, SLOWTHAI, TYLA YAWEH, YOUNG M.A en YUNG NNELG toegevoegd aan de lineup. WOO HAH! vindt plaats van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli 2020. Tickets voor het festival zijn verkrijgbaar via woohahfestival.com.

De Amerikaanse artiest YOUNG THUG raakte bekend bij het grote publiek door zijn samenwerking met Camila Cabello op de monsterhit ‘Havana’, zijn featuring op Jamie XX’s ‘I Know There’s Gonna Be (Good Times)’ en de recente hit met Post Malone: ‘Goodbyes’. Ook werkte hij samen met Childish Gambino aan ‘This Is America’, wat hem een Grammy opleverde voor Song of the Year. Een debuutalbum bleef lange tijd uit, totdat hij in 2019 ‘So Much Fun’ uitbracht. De pers noemde dit “één van de beste hiphopalbums van het moment” en de BBC riep Young Thug zelfs uit tot “de meest invloedrijke rapper van de 21e eeuw”.

De 21-jarige rapper en producer RODDY RICCH is op dit moment één van de meest besproken Amerikaanse artiesten. In december 2019 bracht hij zijn debuutalbum ‘Please Excuse Me For Being Antisocial’ uit. Het nummer ‘The Box’ ging al snel viral over de hele wereld. De track leende zich perfect voor memes en deed het ook goed op het videoplatform TikTok. Het zorgde er zelfs voor dat Ricch Justin Bieber versloeg in de strijd om de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten: ‘The Box’ bereikte vorige week de hoogste positie van de Billboard Hot 100. Een bijzondere prestatie, omdat zijn album op dat moment ook op nummer 1 stond in de Billboard 200 Album Chart – iets wat geen enkele artiest is gelukt sinds de soundtrack van ‘A Star Is Born’ van Lady Gaga en Bradley Cooper een jaar geleden.

Op 10, 11 en 12 juli 2020 zijn in totaal meer dan 60 artiesten te zien op het evenemententerrein Beekse Bergen, waar weekendbezoekers ook kunnen overnachten in bungalows, op Camp WOO HAH! of op de camping. Het festival trok vorig jaar met haar weekend-vullend programma vol internationaal gerenommeerde artiesten al meer dan 37.000 bezoekers van over de hele wereld.

WOO HAH! Festival 2020

VRIJDAG 10, ZATERDAG 11, ZONDAG 12 JULI 2020

Evenemententerrein Beekse Bergen

HUIDIGE LINE UP:

Kendrick Lamar – Young Thug – A$AP FERG – ADF Samski – Aitch – Alix Perez – Ares – Ashafar – bbno$ – Cho – Dababy – DaniLeigh – Earthgang – Frenna – Gotu Jim – Ho99o9 – IMANU – Lauwtje – Lil Keed – Lil Tecca – Lijpe – Maxo Kream – Mensa – NAV – Pi’erre Bourne – Polo G – Pop Smoke – RIMON – Roddy Ricch – Santi – Shoreline Mafia – Ski Mask The Slump God – Slowthai – Tiffany Calver – Tyla Yaweh – Young M.A – Yung Nnelg – Zwangere Guy + many more to be announced