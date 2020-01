18 januari, de verjaardag van Jonathan Davis

Jonathan Davis is een zoon van countrymuzikant Rick Davis, die keyboard speelde in de band van Buck Owens. Hij is getrouwd met pornoactrice Deven Davis en heeft drie kinderen. Met Korn werd Davis onder andere bekend vanwege de intense, duistere songs die hij schreef, soms ook verwijzend naar persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld het nummer ‘Daddy’, dat gebaseerd is op het seksueel misbruik dat Davis meemaakte in zijn jeugd, en ‘Faget’, dat verwijst naar de pesterijen die hij in zijn schooltijd te verduren kreeg.

Tijdens het opnemen van Korns album ‘The Path Of Totality’ (2011) besloot Davis om zijn alter ego JDevil naar voren te brengen. Als JDevil produceert hij elektronische dance-muziek en dubstep en maakt hij ook onderdeel uit van de supergroep Killbot. Jonathan Davis wordt vandaag 49 jaar.

Foto: Dirk van den Heuvel – archief Maxazine