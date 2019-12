Wederopstanding ‘The Shavers’ geviert door hondstrouwe aanhang in Paradiso Amsterdam

Veel oude vrienden waren afgelopen zondagmiddag aanwezig bij de wederopstanding van Noord-Hollands meest markante rock & roll band ‘The Shavers’ in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Na hun gedwongen afscheid in 2011 als gevolg van het overlijden van gitarist Cock de Jong waren ze na acht jaar terug voor een eenmalig optreden.

‘The Shavers’ werden in 1997 opgericht door de broers Cock en Theo de Jong uit Langedijk. In 1997 ontdekte Cock in beeldend kunstenaar Hans Boomsma alias Johannes de Boom een zanger. Met Johannes, zelf ook een levend kunstwerk met zijn bijna helemaal vol getatoeëerde lichaam, speelden ze samen met broer Theo De Jong jarenlang als ‘The Shavers’ heel Nederland plat. De muziek van ‘The Shavers’ is een mix van surf-rock & roll, het levenslied, vuigheid maar vooral oersimpele Nederrock van grote nuchterheid. Na een ongelijke strijd tegen kanker overlijdt op Zaterdag 22 oktober 2011 rockicoon en gitarist Cock de Jong, hij werd slechts 55 jaar.

Na een chaotische DJ-set van DJ’s (Dikke) Dennis & Johan was het de beurt aan ‘The Shavers’. Noodgedwongen in rolstoel vanwege zijn lichamelijke beperkingen baande Johannes zijn weg naar voren in een bomvol Paradiso om vervolgens met een lift het podium opgetild te worden. Zanger Johannes lijdt aan een zware vorm van reuma, hierdoor is hij aan zijn rolstoel gekluisterd. Meeslepende gebaren, prachtige mimiek, zijn Nederlandstalige levensliederen en zijn recht voor zijn raap brachten het aanwezige publiek al gauw tot een kookpunt.

De rol van Cock werd zondagmiddag overgenomen door groot gitaartalent Eg de Jong. De zestienjarige zoon van drummer Theo de Jong bespeelde de zaal als volleerd rockster. Johannes was zichtbaar kwetsbaar in zijn rolstoel en pakte zijn momenten van rust toen vader Theo en zoon Eg de instrumentale nummers afwerkten. Maar ‘The Shavers’ zouden ‘The Shavers’ niet zijn als alle klassiekers zoals ‘Dracula’, ‘Alcohol’ en ‘Halvarine Gadverdamme’ niet voorbij zouden komen.

Na anderhalf uur was het genoeg. Zanger Johannes de Boom, de “opa van de Nederlandstalige rock-‘n-roll” ging dezelfde weg terug als hij gekomen was, dwars door de grote zaal van de Paradiso terwijl hij werd aangeraakt en geknuffeld door zijn hondstrouwe aanhang. Al met al een memorabel optreden van een band die de aanwezigen nooit zullen vergeten, ‘The Shavers’.

Foto’s (C) Armand Hoogland