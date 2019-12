Rapper Snelle kondigt tweede show aan in AFAS Live

Na eerder deze week zijn grootste soloshow ooit aan te kondigen, heeft Lars Bos, oftewel Snelle, deze op de eerste dag al in een minuut uitverkocht. Hij kondigt nu een tweede concert in AFAS Live aan op vrijdag 16 oktober 2020.

Dat dit het jaar van Snelle is, is algemeen bekend. Naast het winnen van de MTV Award voor Best Worldwide Act heeft hij ook drie Edison nominaties op zak en scoort hij hit na hit met nummers als ‘Reünie’, ‘Lippenstift’ en ‘Zij Kent Mij’.

“Het was voor mij al een droom om één zo’n megashow in AFAS Live te doen, maar dat deze zo snel is uitverkocht en ik een tweede show mag gaan doen voelt bijna onwerkelijk. Ik kan niet wachten tot het zo ver is en wil alle fans bedanken voor het vertrouwen. Ik beloof jullie: het gaat een te gekke show worden”, aldus Snelle.

2019 was het jaar van Snelle! In het begin van het jaar werd hij door Radio 538 benoemd als artiest om in de gaten te houden. Daarnaast brak hij door bij de jongere doelgroep met zijn Wintersessie op het online HipHop-platform 101Barz, die inmiddels ruim 4,5 miljoen keer is bekeken op YouTube. Hierin is Snelle vooral als rapper te zien, maar hij heeft het afgelopen jaar bewezen genre-overschrijdend te werk te gaan door ook Pop en Organische invloeden in zijn muziek te verwerken. Dat deze combinatie bij het grote publiek aansloeg blijkt uit het succes van de Dubbel Platina single ‘Scars’, die een FunX Award voor ‘Best Song’ ontving, tien weken lang in de Top 10 van de Nederlandse Charts stond en in de Top 20 van de Spotify Global Viral Charts te vinden was.

De song stond op de Platina EP ‘Beetje Bij Beetje’, die meer dan 75 miljoen keer gestreamd is op Spotify en op steun kon rekenen van onder andere Enzo Knol, Boef en Barend van Deelen. De opvolgende single ‘Plankgas’ met rapper Frenna heeft inmiddels een Platina Status. Op 24 oktober verscheen Snelle’s album ‘Vierentwintig’, die binnen 24 uur Goud werd en inmiddels méér dan 126 miljoen keer is gestreamd. Op het album staat de nationale hit ‘Reünie’, die de Alarmschijf werd bij QMusic en op #1 kwam in de Nederlandse Top 40. Tevens is het nummer ‘Lippenstift’, een samenwerking met niemand minder dan Marco Borsato en John Ewbank, op het album te horen. ‘Reünie’ en ‘Lippenstift’ stonden respectievelijk op #2 en #3 in de Nederlandse Top 40, Snelle is daarmee de eerste Nederlandse artiest ooit die met twee nummers in de Top 3 stond en mag zich hiermee in het rijtje voegen van artiesten als Justin Bieber, Ed Sheeran en The Beatles.