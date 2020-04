Full Concert: The Police live @ Tokyo Dome, Japan (2008)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Police.

In het kader van hun ‘Reunion Tour’ gaf The Police op 13 februari 2008 een concert in de Tokyo Dome. De tour werd gehouden vanwege het 30-jarig jubileum van de band. Toen de tournee afgelopen was, kwam het op de 4e plaats te staan van de meest lucratieve tournees aller tijden met een opbrengst van meer dan 340 miljoen dollar. De tour startte in mei 2007 en kreeg van zowel van de fans als de critici zeer lovende kritieken. The Police Reunion Tour eindigde in augustus 2008 met een concert in de Madison Square Garden.